Двое пострадавших в результате стрельбы в Ливанском госпитале Нью-Йорка остаются в критическом состоянии. Всего были ранены шесть человек, еще один человек скончался, сообщает ABC News.

Уточняется, что в критическом состоянии находится врач госпиталя, а также студент-медик. Жизни других пострадавших находятся вне опасности.

Известно, что в числе раненых оказался пациент больницы, вскоре его уже могут отпустить домой.