К югу от японской префектуры Окинава возник тайфун «Нанмадол», который движется на северо-восток в сторону Японского архипелага. Об этом сообщает главное метеорологическое управление Японии.

По данным синоптиков, сейчас давление в центре тайфуна составляет более 1 тыс. гектопаскаля. Скорость ветра в его центре достигает 18 м/с, при порывах — до 25 м/с. Он может достичь префектуры Окинава к утру понедельника, а к среде — острова Хонсю, сообщает «РИА Новости».

«Известия» ранее писали, что в ночь на воскресенье на севере и юго-западе в Японии произошла череда сильных землетрясений. Во время подземных толчков как минимум один человек получил серьезные травмы.