Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Катар не выполняет своих обязательств по прекращению финансирования терроризма, а также вмешательства во внутренние дела соседних государств,

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Al-Arabiya.

По данным арабского телеканала, Катар заплатил $300 млн шиитским повстанцам в Ираке.

Аль-Джубейр подчеркнул, что предъявленные к Катару требования не подлежат обсуждению. Он отметил, что действия Дохи по поддержке террористов ставят под угрозу безопасность не только самого королевства, но и всего Ближнего Востока.

Напомним, 5 июня ряд арабских стран объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в финансировании террористов.