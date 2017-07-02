Шесть из 10 британцев хотят сохранить европейское гражданство и даже готовы за это платить после Brexit. Такие данные были опубликованы в Guardian после опроса, проведенного Лондонской школой экономики.

Сообщается, что 60% опрошенных граждан Великобритании хотели бы сохранить право на проживание, работу, обучение и передвижение в Евросоюзе после выхода из него страны. Многие респонденты выразили готовность заплатить более £400 за сохранение привилегий.

Профессор Лондонской школы экономики Майкл Брутер отметил, что молодежь «очень недовольна» перспективами потерять эти права. По данным опроса, 85% опрошенных, желающих сохранить европейское гражданство, — это британцы в возрасте 18–24 лет.

За сохранение европейского гражданства также выступили 80% жителей Лондона. Согласно результатам проведенного опроса, лишь 10% британцев поддерживают Brexit, сообщает «РИА Новости».