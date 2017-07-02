Количество погибших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Татарстане увеличилось до 13. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в экстренных службах.

«Погибших уже 13. Пострадавших 12», — сказал он журналистам.

Авария произошла в ночь на воскресенье в 9 км от города Заинск. Известно, что автобус выполнял рейс Самара–Ижевск.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП. Сейчас спасатели приступили к извлечению тел погибших.