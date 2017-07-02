Спасатели начали извлекать тела погибших в результате столкновения пассажирского автобуса и бензовоза в Татарстане. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.

«В 5:53 (мск) спасатели и пожарные начали работы по извлечению тел погибших», ­– сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бензовоз и автобус Самара–Ижевск столкнулись в Татарстане в ночь на воскресенье. В результате ЧС погибли десять человек, еще 12 доставлены в больницы.