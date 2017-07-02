Череда сильных землетрясений произошла в ночь на воскресенье в Японии. Во время подземных толчков как минимум один человек получил серьезные травмы.

Серия землетрясений произошла на севере и юго-западе Японии. Наиболее сильные подземные толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы в префектуре Хоккайдо и магнитудой 4,5 — в Кумамото. В результате буйства стихии 68-летняя жительница города Томакомаи получила многочисленные переломы из-за падения с лестницы.

Сообщается, что атомные объекты на севере и юго-западе Японии не пострадали. По указу премьер-министра Синдзо Абэ был создан кризисный штаб.