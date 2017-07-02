Число жертв ДТП в Татарстане, где в ночь на 2 июля столкнулись автобус и грузовик, может вырасти.

«Предварительно, в автобусе было 28 человек, включая водителя», — сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Андрей Родыгин.

По его словам, трое не пострадали, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось о том, что в ДТП погибли 10 человек и еще 12 госпитализированы.

Таким образом, судьба еще нескольких человек, находившихся в автобусе, остается неизвестной.