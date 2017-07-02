Пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана подтвердила гибель десяти человек, в том числе двоих детей, в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и «КамАЗа». В настоящий момент четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще восемь человек — в состоянии средней степени тяжести.

В сообщении также уточняется, что прибывшим родственникам оказывают помощь четыре бригады скорой медицинской помощи. Также с родственниками и пострадавшими работают бригады психолого-психиатрической помощи.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в девяти километрах от города Заинск произошло ДТП с участием грузового автомобиля «КамАЗ» и пассажирского автобуса «Неоплан», который следовал из Самары в Ижевск.