В пассажирском автобусе, который столкнулся с бензовозом в Татарстане, находились 28 человек. Об этом заявили в региональном управлении МЧС.

По последним данным, десять человек погибли, в том числе двое детей, еще 12 человек пострадали. Четверо пассажиров автобуса не пострадали и были размещены в гостинице.

Водитель пассажирского автобуса не пострадал и сейчас дает показания в полиции. Авария произошла в ночь на воскресенье в 9 км от города Заинск.

После столкновения автобус загорелся и опрокинулся.