Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и глава регионального МЧС Рафис Хабибуллин вылетели на место крупного ДТП, по предварительным данным, погибли 10 человек и 12 пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

В ведомстве добавили, что в Татарстане готовят места для размещения родственников погибших и пострадавших.

«Администрации городов Альметьевска, Нижнекамска и Набережных Челнов готовят места для размещения родственников», — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС отметили, что погибшие будут направлены в морг Нижнекамска.

Кроме того, как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя МЧС, в Заинском районе республики, где произошла авария, введен режим ЧС муниципального характера.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье в 9 км от города Заинска. Пассажирский автобус Самара – Ижевск столкнулся с бензовозом.