Водитель междугородного автобуса, который в ночь на воскресенье в Татарстане попал в страшную аварию, унесшую жизни десяти человек, жив и сейчас дает показания сотрудникам полиции.

«Водитель дает показания в УВД», — сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин, передает «Интерфакс».

На место аварии оперативно вылетел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Сейчас пострадавшие в ДТП находятся в медсанчасти компании «Татнефть» и больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Тела погибших направят в морг города Нижнекамска.