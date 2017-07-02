Американская теннисистка Винус Уильямс сообщила, что опустошена и убита горем после ДТП с ее участием, в результате которого погиб 78-летний мужчина.

«Я опустошена и убита горем после аварии. Я приношу соболезнования от всего сердца семье и друзьям Джерома Барсона, я продолжаю молиться и думать о них», ­— написала она в соцсети Facebook.

Ранее сообщалось, что 9 июня Уильямс за рулем внедорожника выехала на перекресток на красный сигнал светофора. В ее машину врезался автомобиль, в котором находился 78-летний Джером Барсон, который через две недели скончался в больнице. Сама теннисистка не пострадала. Семья погибшего мужчины подала иск в суд.