Среди десяти погибших в ДТП в Заинском районе Татарстана с участием пассажирского автобуса и «КамАЗа», по предварительным данным, двое детей. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

«Возможно, что среди погибших — двое детей», — цитирует собеседника агентство.

Ранее сообщалось, что страшная авария произошла в девяти километрах от города Заинск с участием грузовика «КамАЗ» и пассажирского автобуса «Неоплан», следовавшего по маршруту «Самара–Ижевск». В результате инцидента погибли, по предварительным данным, десять человек, 11 доставлены в больницы.

Как уточняет РЕН ТВ, в ДТП не пострадали четыре человека, они размещены в гостинице «Аркадия» в Заинске.