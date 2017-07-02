Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, 1 июля, что «лживые СМИ» пытались помешать ему выиграть президентские выборы в 2016 году.

«Лживые СМИ пытались помешать нам попасть в Белый дом, но я президент, а они нет», – сказал Трамп, выступая на концерте в честь ветеранов в вашингтонском Кеннеди-центре.

Американский лидер также заявил, что СМИ пытаются заставить его замолчать, но молчать он не намерен, потому что «люди знают правду». Трамп считает, что темы, которые освещают газеты и телеканалы, не совпадают с тем, что на самом деле хотят видеть американцы.