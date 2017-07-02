Главк МЧС России по Татарстану открыл телефоны «горячей линии» по ДТП в Заинском районе республики с участием пассажирского автобуса и «КамАЗа». По предварительным данным, в результате аварии погибли десять человек, еще 11 госпитализированы, сообщает «Интерфакс».

Позвонить на «горячую линию» можно по телефонам: +7 (843) 227-46-96, +7 (843) 227-45-63.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в девяти километрах от города Заинск с участием грузовика «КамАЗ» и пассажирского автобуса «Неоплан», следовавшего по маршруту «Самара – Ижевск».

В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжей части и загорелся.