Одиннадцатилетний мальчик спас родственников от медведя в американском штате Аляска.

Инцидент произошел на прошлой неделе, когда Эллиот Кларк, его отец, дядя и двоюродный брат гуляли по лесу близ населенного пункта Гейм Крик, сообщает британская газета The Telegraph.

Медведь напал на дядю мальчика и повалил его на землю так быстро, что тот не успел вскинуть ружье. Эллиот сумел несколько раз выстрелить в хищника и убил его.

По словам отца ребенка, первый выстрел попал медведю в плечо, а второй — в нос. Мужчина отметил, что их спасло лишь то, что ребенок нес ружье в руках, а не на плече.