«Известия» публикуют видеозапись с места столкновения пассажирского автобуса с «КамАЗом» в Татарстане.

По предварительным данным, которые приводит МВД по республике, в аварии погибли 10 человек. 11 человек получили травмы различной степени тяжести, девять из них были госпитализированы.

Столкновение произошло в ночь на воскресенье в 9 км от города Заинск. Известно, что автобус выполнял рейс Самара–Ижевск.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП. На место инцидента выехал начальник Управления ГИБДД по Татарстану.