Парижский суд обязал украинскую переводчицу Анну Чесановскую выплатить штраф и компенсацию за критику в адрес автора фильма «Маски революции» Поля Морейры. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

Отмечается, что общая сумма штрафа и компенсации может превысить €13,6 тыс. Поль Морейра нанял Чесановскую для перевода небольшой части своих материалов. После этого она в своем блоге заявила, что «происходило манипулирование», сообщила детали о цитатах политиков, которые были переведены, но не вошли в фильм. После публикации Морейра подал иск о клевете.

Как пишет «Газета.ру», адвокат Чесановской уже подал жалобу на решение суда.