Президент России Владимир Путин подписал закон о продолжительности рабочего дня несовершеннолетних.

Согласно внесенным в закон изменениям, продолжительность рабочего дня в каникулярное время для подростков в возрасте от 14 до 15 лет не может превышать 4 часа, от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 лет — 7 часов.

Подростки в возрасте от 14 до 16 лет, которые совмещают работу и учебу в течение учебного года могут работать 2,5 часа в сутки, а в возрасте от 16 до 18 — 4 часа, пишет «Газета.ру».