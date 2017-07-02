Американский кинорежиссер Квентин Тарантино сделал предложение руки и сердца израильской певице Даниэле Пик.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на израильские СМИ.

По их данным, помолвка произошла в Лос-Анджелесе в пятницу вечером.

Пик подтвердила эту информацию. «Это правда. Мы очень счастливы и рады», — сказала она.

Также сообщение о помолвке своей дочери с Тарантино подтвердил отец невесты, известный израильский композитор и певец Цвика Пик.

«Да, это радость для нашей семьи», — сказал он.

Тарантино, который никогда не был женат, познакомился с Пик в 2009 году, когда приезжал в Израиль на презентацию своего фильма «Бесславные ублюдки».