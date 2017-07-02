В ДТП с участием пассажирского автобуса и «КамАЗа» в Татарстане, по предварительной информации, погибли 10 человек. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на МВД по республике.

«По предварительным данным, 10 человек погибли. Еще девять были госпитализированы», — приводит агентство сообщение пресс-службы ведомства.

Представитель регионального МВД также добавил, что на место происшествия выехал начальник Управления ГИБДД по Татарстану.

Ранее сообщалось о семи погибших и 11 пострадавших в результате аварии.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в 9 км от города Заинск.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Сообщается, что автобус выполнял рейс Самара–Ижевск.