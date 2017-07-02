ВВС Великобритании намеренно фальсифицировали отчеты о военных преступлениях, чтобы скрыть данные об убийствах мирных жителей в Афганистане, сообщает The Times со ссылкой на неназванные источники.

«Есть веские доказательства того, что безоружные афганские гражданские лица, которые рассматривались как потенциальные боевики Талибана, были убиты, а не задержаны во время рейдов», — говорится в тексте.

Уточняется, что расследование военных преступлений, совершенных с 2010 по 2013 год, получило название «Операция Нортмур». Началось расследование в 2014 году и стало крупнейшим за всю историю военной полиции Британии.

В ходе расследования установили, что британская спецслужба подделывала документы, чтобы ее руководство не обвинили в убийствах. Всю вину за происшествия они перекладывали на афганских коллег. Журналисты сообщают, что у следователей есть видеозаписи, на которых видно, как по безоружным афганцам стреляют именно британские военные.