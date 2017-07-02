В Японии проходят выборы депутатов в законодательную ассамблею префектуры Токио. На 127 мест претендуют 259 кандидатов.

Основная борьба разворачивается между партией мэра японской столицы Юрико Коикэ «Токийцы - прежде всего» и правящей Либерально-демократической партии. Результаты выборов могут дать предварительный прогноз по выборам в нижнюю палату парламента, которые должны состояться не позднее декабря 2018 года.

В предварительном голосовании приняло участие 980 тыс. человек, это на 57% больше, чем на предыдущих выборах в 2013 году, пишет ТАСС.