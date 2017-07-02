Семь человек погибли и 11 пострадали при столкновении пассажирского автобуса и «КамАЗа» в Татарстане. По данным регионального управления МЧС, авария произошла в ночь на воскресенье в 9 км от города Заинск.

По данным ведомства, сейчас все пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Заинского района. В случае, если им понадобится дальнейшая транспортировка, из Казани готовы вылететь борт МЧС и санитарный вертолет «Ансат».

Сообщение о ДТП поступило в МЧС в 00:40 мск. Возгорание автомобилей пожарным удалось ликвидировать в 01:17 мск. К ликвидации последствий аварии привлечены 35 человек и десять единиц техники.

Обстоятельства столкновения сейчас устанавливаются. Сообщается, что автобус выполнял рейс Самара–Ижевск.