Ситуация с обеспечением вооруженных сил Украины боеприпасами критическая, такую оценку дали в министерстве обороны страны. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на документ №220/3650, который глава ведомства Степан Полторак направил секретарю СНБО Александру Турчинову в мае 2017 года.

Как уточняет издание, немалую долю экспортных поставок Киева за рубеж еще совсем недавно составляли боеприпасы. Миллионы патронов и снарядов поставлялись в Малайзию, Индию и страны Африки.

«Минобороны уже спустилось на землю и оценивает как критическое обеспечение армии боеприпасами», – говорится в сообщении.

Речь идет о боеприпасах калибра 7,62 миллиметра к снайперским винтовкам, калибра 12,7 к пулеметам ДШК и НСВТ. Также в список попали крупные калибры от 23 до 152 миллиметров для артиллерийских систем. Поясняется, что сейчас страна потеряла возможность производства взрывчатых веществ, гильз, пороха, снарядов и взрывателей. Это связано с тем, что Донецкий казенный завод химических изделий и Химическое казенное объединение имени Г. Петровского остались на территории, неподконтрольной Киеву.