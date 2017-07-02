Иностранцы довольны организацией и проведением Кубка конфедераций в России, считает главный тренер футбольной сборной РФ Станислав Черчесов.

«Россия — открытая страна. На Кубок конфедераций приехали семь стран, а мероприятие «Футбол объединяет» посетило множество детей из разных стран. Россия на правильном пути во всех отношениях. Думаю, что это будет продолжаться. Главное, чтобы все было правильно освещено», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В финальном матче встретятся команды Чили и Германии. Игра пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.