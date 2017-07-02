Бывший менеджер предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Кори Левандовски сравнил американского лидера с известным писателем, лауреатом Нобелевской премии по литературе 1954 года Эрнестом Хэмингуэем, сообщает The Hill.

«Он — Эрнест Хэмингуэй Твиттера», — заявил Левандовски.

Он отметил, что Трамп много раз буквально «припечатывал» своих оппонентов в популярной соцсети. По словам Левандовски, противникам Трампа следует опасаться миллионов его подписчиков.

Ранее Трамп написал в Twitter, что задумался о переименовании американского телеканала CNN из «фейковых новостей» в «мошеннические новости».