В городе Ардон в Северной Осетии с кишечной инфекцией госпитализированы 17 воспитанников детского сада № 4. Об этом заявил глава района Владислав Тотров.

По его словам, состояние дошкольников стабильно, их здоровью ничего не угрожает. Сейчас дети находятся в больнице, передает RT.

По предварительной информации, дети могли заразиться от сотрудника дошкольного учреждения с кишечной инфекцией. По данному факту будет проведена проверка.