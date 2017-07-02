В Северной Осетии 17 детей госпитализированы с кишечной инфекцией
В городе Ардон в Северной Осетии с кишечной инфекцией госпитализированы 17 воспитанников детского сада № 4. Об этом заявил глава района Владислав Тотров.
По его словам, состояние дошкольников стабильно, их здоровью ничего не угрожает. Сейчас дети находятся в больнице, передает RT.
По предварительной информации, дети могли заразиться от сотрудника дошкольного учреждения с кишечной инфекцией. По данному факту будет проведена проверка.