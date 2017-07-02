Почти 400 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в филиппинском городе Марави из-за боевиков террористической организации ИГ (запрещена в РФ).

Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

По данным служб соцобеспечения, всего из города бежало примерно 389 тыс. человек, около 70 тыс. из них были размещены в 79 эвакуационных центрах, которые содержит правительство страны. Остальные же отправились искать убежище в других странах или у своих родственников.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновения армии со сторонниками ИГ. Город Марави, располагающийся в провинции, считается основным оплотом боевиков.