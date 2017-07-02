Три ракеты, выпущенные сирийскими ВВС, разорвались недалеко от КПП Джабер-Рамта на границе с Иорданией. Целью атаки были формирования вооруженной оппозиции. Об этом сообщает телеканал Аль-Арабия со ссылкой на источник в вооруженных силах королевства.

По данным издания, инцидент произошел в субботу во время операции по преследованию боевиков. Две ракеты упали рядом с таможенным центром и еще одна на шоссе. Никто из сотрудников КПП не пострадал.

Напомним, в городе Дераа с февраля идут столкновения. Боевики пытаются отрезать путь правительственным войскам к границе. Они также намерены захватить городские кварталы, которые находятся под защитой сирийских военнослужащих.