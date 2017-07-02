Трамп задумался о переименовании CNN в «мошеннические новости»
Американский президент Дональд Трамп задумался о переименовании американского телеканала CNN из «фейковых новостей» в «мошеннические новости», написал он в своем аккаунте в Twitter.
По словам Трампа, сейчас СМИ активно работают над тем, чтобы убедить его не пользоваться соцсетями. При этом он напомнил, что на президентских выборах 2016 года он победил именно с помощью интервью, речей и соцсетей.
«Я должен был побороть фейковые новости, и я это сделал. Мы продолжим побеждать!» – написал он.
В следующем сообщении Трамп заявил, что «думает о переименовании фейковых новостей CNN в мошеннические новости CNN».
Трамп неоднократно говорил, что многие новости в СМИ являются «фейковыми». Единственный телеканал, работой которого он доволен, – это Fox News.