Американский президент Дональд Трамп задумался о переименовании американского телеканала CNN из «фейковых новостей» в «мошеннические новости», написал он в своем аккаунте в Twitter.

По словам Трампа, сейчас СМИ активно работают над тем, чтобы убедить его не пользоваться соцсетями. При этом он напомнил, что на президентских выборах 2016 года он победил именно с помощью интервью, речей и соцсетей.

«Я должен был побороть фейковые новости, и я это сделал. Мы продолжим побеждать!» – написал он.

В следующем сообщении Трамп заявил, что «думает о переименовании фейковых новостей CNN в мошеннические новости CNN».

I am thinking about changing the name #FakeNews CNN to #FraudNewsCNN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017

Трамп неоднократно говорил, что многие новости в СМИ являются «фейковыми». Единственный телеканал, работой которого он доволен, – это Fox News.