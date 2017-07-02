Московское управление МЧС объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в столице в ближайшие часы.

«В ближайший час с сохранением во второй половине ночи и утром 2 июля 2017 года в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что из-за скопления воды на дорогах может быть затруднено движение транспорта и возможны ДТП.

Также в МЧС отметили, что непогода может привести к повреждению линий электропередачи, повалу деревьев, повреждению рекламных конструкций, что может обернуться пробками на дорогах и повреждением автотранспорта.