Трое молодых людей получили травмы после того, как вечером в субботу прыгнули с Ворошиловского моста в центре Ростова-на-Дону в реку Дон.

В ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что пострадавшие с травмами доставлены в больницу. Двоим из них по 18 лет, одному — 19 лет.

Сообщается, что изначально в воду упала девушка, следом за ней в реке Дон оказались два молодых человека. Их выловили спасатели, дежурившие в районе моста.

По одной из версий, девушка шла по поручню моста и упала в воду из-за головокружения. Полицейские сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.