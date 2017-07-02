Боевики в субботу, 1 июля, обстреляли жилые районы в городе Дераа, который находится в 110 км от Дамаска на юге Сирии. Об этом сообщил директор местного департамента здравоохранения Абдель Вудуд аль-Хомси.

По его словам, в результате атаки погибли двое мирных жителей. Кроме того, 12 человек получили ранения, среди них — один врач, пишет агентство САНА.

Районы, подвергшиеся нападению, находятся под контролем правительственных сил. Обстрел стал новым нарушением перемирия на юге страны. В минувший вторник в этом же районе были ранены 25 человек.