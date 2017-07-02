Тысячи человек в центре Лондона выразили свое недовольство экономической политикой британских властей.

Об этом сообщает телерадиокомпания BBC.

Акцию организовала группа активистов, выступающих против политики жесткой бюджетной экономии, проводимой правительством консерваторов.

В митинге принял участие лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Отмечается, что многие из участников акции держали плакаты с надписью «Правосудие для Гренфелл».

«Грeнфелл-тауэр» ( Grenfell Tower) — название недавно сгоревшей в Лондоне высотки при ремонте которой сэкономили на пожароустойчивой обшивке. Жертвами пожара стали 80 человек.