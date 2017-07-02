Многотысячный антиправительственный митинг прошел в Лондоне
Тысячи человек в центре Лондона выразили свое недовольство экономической политикой британских властей.
Об этом сообщает телерадиокомпания BBC.
Акцию организовала группа активистов, выступающих против политики жесткой бюджетной экономии, проводимой правительством консерваторов.
В митинге принял участие лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.
Отмечается, что многие из участников акции держали плакаты с надписью «Правосудие для Гренфелл».
«Грeнфелл-тауэр» ( Grenfell Tower) — название недавно сгоревшей в Лондоне высотки при ремонте которой сэкономили на пожароустойчивой обшивке. Жертвами пожара стали 80 человек.