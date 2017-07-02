Стрельбу в ночном клубе Power Ultra Lounge в американском Литл-Роке, при которой пострадали 28 человек, вели несколько человек. Об этом на пресс-конференции заявил шеф полиции города Кентон Бакнер.

Бакнер рассказал, что, «вероятно, имеется несколько подозреваемых в стрельбе». Он также добавил, что их личности не раскрываются. По его словам, инцидент в ночном клубе может быть связан с преступной деятельностью местных банд.

По последним данным, при стрельбе в ночном клубе пострадали 28 человек, 25 из них получили огнестрельные ранения, трое — травмы при образовавшейся давке. Генконсульство РФ в Хьюстоне заявило, что среди пострадавших нет россиян.

Мэр Литл-Рока Марк Стодола заявил, что ночной клуб в ближайшее время будет закрыт.