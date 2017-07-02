Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил главную оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП) в связях с террористами, сообщает в субботу агентство Anadolu.

«Если вы организуете марш для террористов и их сторонников, вы никого не убедите в том, что вашей целью является справедливость», — заявил турецкий лидер.

Ранее партия начала марш протеста против приговора депутату Энису Бербероглу, которого осудили на 25 лет тюрьмы за разглашение СМИ подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в САР. Протестная акция должна завершиться 9 июля у стамбульской тюрьмы, где отбывает заключение Бербероглу.