Российского рок-музыканта Найка Борзова не впустили на территорию Украины.

Об этом артист написал на своей странице «ВКонтакте».

«Друзья, к большому моему сожалению, мы не сможем увидеться с вами на фестивале Атлас в Киеве. Нас не впустили на территорию Украины», — сообщил музыкант.

Борзов выразил досаду, «что политики, забыв о людях, вмешиваются и в музыкальную жизнь своих граждан».

«Надеюсь, что вскоре ситуация изменится и музыка снова не будет знать границ», — добавил он.

Музыкант должен был выступить на фестивале «Атлас Weekend» в Киеве 2 июля.