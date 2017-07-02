Более 2 тыс. пассажиров эвакуировали из международного аэропорта Шарль-де-Голль в Париже. Об этом сообщает Al-Arabiya.

По данным издания, сотрудники аэропорта были вынуждены провести эвакуацию из-за мужчины, который прошел в зону для посещений без предварительного досмотра. В результате инцидента произошла задержка около 20 рейсов и отмена восьми.

Эвакуация произошла из терминала 2F, где пассажиры проходят предполетный досмотр. Полицейские обыскали весь терминал, однако не обнаружили подозрительных предметов, передает РЕН ТВ.