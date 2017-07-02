Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала об истории создания зеленого платья, в котором она пришла на открытие 39-го Московского международного кинофестиваля.

По ее словам, она получила огромное количество вопросов о своем наряде, но время ответить на них появилось только сейчас — ночью с субботы на воскресенье. Захарова сообщила, что у нее не было «ни сил, ни времени» на походы по магазинам, поэтому эскиз платья представитель МИД РФ нарисовала самостоятельно.

«За отправную точку взяла стиль 40-х с подчеркнутыми плечами, обозначенной талией, высокими манжетами, складками. От себя добавила разрез», — написала она в социальной сети Facebook.

Также Захарова отметила, что воплотить ее идеи в жизнь помогла российская компания «Акимбо».