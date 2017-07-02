Газета The Washington Post разъяснила, почему канцлер Германии Ангела Меркель, известная своей приверженностью либеральным ценностям, проголосовала против законопроекта об однополых браках. Раннее документ поддержали 393 депутата нижней палаты парламента ФРГ, 226 проголосовали против. Меркель также оказалась противником и при голосовании опустила в специальную урну карточку красного цвета.

По мнению издания, долгое время партийная линия «Христианско-демократического союза», возглавляемого Меркель, была категорически против легализации гей-браков. Но перед голосованием канцлер призвала принять решение на основе собственных убеждений, а не политики партии.

По мнению американского историка Роберта Бичи, написавшего книгу о сексуальных меньшинствах в Германии, Меркель пытается одновременно быть лицом западного либерализма и представлять партию, поддерживающую более консервативные ценности.

Устроив голосование, Меркель угодила большинству проголосовавших, но при этом не слишком разозлила собственную партию, чтобы не «нажить себе больше врагов», пишет издание.

Сама Меркель неоднократно говорила, что для нее брак ­— это «когда мужчина и женщина живут вместе».