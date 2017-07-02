Число жертв эпидемии холеры в Йемене возросло до 1,5 тыс. человек.

Об этом со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране Невио Загариа сообщает Reuters.

По его словам, в Йемене зафиксировано около 246 тыс. случаев заболевания холерой.

Ранее старший советник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Йемене Ахмед Зуитен сообщил, что эпидемия холеры в стране унесла жизни более 1,4 тыс. человек. При этом за последнюю неделю количество случаев заболевания снизилось до 39 тыс. человек по сравнению с предыдущими неделями, когда в среднем заболевало по 41 тысяче человек.

Представитель ВОЗ отметил, что уровень смертности от холеры при этом снижается с 1,7% в начале мая до 0,6%.