Атомные электростанции США не были взломаны в ходе совершенной 27 июня кибератаки. Об этом агентству Рейтер заявил представитель Nuclear Energy Institute Джона Кили.

«Ни одна из 99 действующих атомных станций Америки не была взломана в результате кибератаки», — сказал Кили.

«Известия» ранее писали, что Федеральное бюро расследований и министерство внутренней безопасности США предупредили американские энергетические компании об угрозе хакерских атак.

В совместном докладе американских ведомств говорится, что «исторически хакеры стратегически нацелены на энергетический сектор, их цели различны: от кибершпионажа до возможности нарушить работу энергетических сетей в случае конфликта».

Напомним, вирус-вымогатель Petya 27 июня поразил IT-системы нескольких десятков организаций по всему миру. Наибольший ущерб понесли украинские компании.