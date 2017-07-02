Уголовное дело возбуждено против водителя грузовика, который въехал в остановку с детьми в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Сейчас водитель задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Авария произошла приблизительно в 19:20 недалеко от деревни Комягино Жирятинского района Брянской области. По предварительной информации, водитель не справился с управлением грузовика и выехал на обочину, где находились четыре подростка. В результате ДТП двое из них погибли на месте. Еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв.

Причины и обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.