В Орле в субботу вечером загорелось складское помещение торгового рынка на Щепной площади. Об этом сообщает ГУ МЧС по Орловской области.

По информации ведомства, сообщение о возгорании складского помещения поступило в 22:47 мск в субботу. Пожар тушат 24 человека и семь единиц техники. По словам очевидцев, здание горит открытым пламенем на большой площади.

Сообщается, что в конце декабря 2020 года на одной из торговых площадей рынка «Торговый комплекс «На Щепной» произошел сильный пожар. Огонь охватил территорию в 200 кв. м. Ему был присвоен повышенный уровень сложности.