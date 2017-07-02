В субботу, 1 июля, войска Израиля атаковали позиции сирийской артиллерии, откуда ранее были выпущены два снаряда по контролируемой еврейским государством части Голанских высот. Как сообщает армейская пресс-служба, это уже пятый обмен ударами за неделю.

«В ответ на снаряды, выпущенные ранее по Израилю из Сирии, силы Армии обороны Израиля атаковали позицию артиллерии сирийских военных, откуда велся огонь», — цитирует пресс-релиз «РИА Новости».

Уточняется, что власти Израиля считают сирийские обстрелы случайными, но все равно отвечают на них.