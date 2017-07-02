Украинский боксер Андрей Руденко, проигравший в субботу российскому тяжеловесу Александру Поветкину, готов провести с россиянином бой-реванш.

Об этом сообщил менеджер украинца Владислав Елисеев.

«Мы готовы провести реванш, решение за командой Поветкина», — цитирует его ТАСС.

Менеджер украинского боксера отметил, что в первом раунде у Руденко «был спазм, возможно, это смазало картину».

«Но мы не ищем оправданий. Победил сильнейший, большое уважение Поветкину, — отметил Елисеев.Поветкин единогласным решением судей победил Руденко в поединке за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (ВБО) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (ВБА).