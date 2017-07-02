Россияне не пострадали при стрельбе в ночном клубе в Литл-Рок
Граждане России не пострадали при стрельбе в ночном клубе в американском городе Литл-Рок, штат Арканзас. Об этом сообщает генконсульство РФ в Хьюстоне.
По последним данным, количество пострадавших при стрельбе в ночном клубе Power Lounge возросло до 28 человек. Об этом сообщила полиция Литл-Рок в Twitter.
Полиция американского города сообщила, что из 28 пострадавших 25 человек получили огнестрельные ранения, погибших нет. Состояние одного из них оценивается как критическое. Три посетителя ночного клуба пострадали в результате образовавшейся давки.
Напомним, стрельба в ночном клубе произошла в субботу ночью по местному времени. Полиция считает, что инцидент возник из-за конфликта между посетителями заведения и не связан с терроризмом. По предварительным данным, из оружия стреляли несколько человек. В результате инцидента погибших нет.
После произошедшего мэр города Литл-Рок Марк Стодола заявил, что клуб Power Lounge будет закрыт. По его словам, заведение уже лишено лицензии.