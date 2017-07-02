Граждане России не пострадали при стрельбе в ночном клубе в американском городе Литл-Рок, штат Арканзас. Об этом сообщает генконсульство РФ в Хьюстоне.

По последним данным, количество пострадавших при стрельбе в ночном клубе Power Lounge возросло до 28 человек. Об этом сообщила полиция Литл-Рок в Twitter.

#UPDATE 28 injured in the W 6th Street Shooting, 25 from GSW's and 3 from unrelated injuries. At this time, ALL are expected to survive. — Little Rock Police (@LRpolice) July 1, 2017

Полиция американского города сообщила, что из 28 пострадавших 25 человек получили огнестрельные ранения, погибших нет. Состояние одного из них оценивается как критическое. Три посетителя ночного клуба пострадали в результате образовавшейся давки.

Напомним, стрельба в ночном клубе произошла в субботу ночью по местному времени. Полиция считает, что инцидент возник из-за конфликта между посетителями заведения и не связан с терроризмом. По предварительным данным, из оружия стреляли несколько человек. В результате инцидента погибших нет.

После произошедшего мэр города Литл-Рок Марк Стодола заявил, что клуб Power Lounge будет закрыт. По его словам, заведение уже лишено лицензии.