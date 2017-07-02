В пятницу утром жители американского штата Висконсин увидели большого азиатского слона, разгуливающего по улицам. Как сообщили очевидцы, животное решило полакомиться деревьями и кустарниками с их участков.

Позже оказалось, что по улицам разгуливала слониха Келли, которая сбежала из близлежащего цирка. Вскоре после звонка в полицию, забрать животное пришли дрессировщики. Завидев их, слониха спокойно последовала обратно в цирк. При этом она продолжила поедать растения и «куски деревьев», встречающиеся на ее пути.

Полицейские пояснили, что гуляющий слон не представлял серьезной опасности для людей, так как это довольно дружелюбные животные, если их не пугать сиренами, аварийными огнями или резкими движениями.

«Слониха Келли просто наслаждалась своим утренним завтраком», – цитирует CNN сотрудников полиции.